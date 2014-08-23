Instagram Limitleri Nelerdir?

Yazar: Barış Mancar -
Instagram

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’da, takip etme, beğenme, hashtag, yazı karakteri ve paylaşımlardaki sınırlamalar nelerdir?

Dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformu olan Instagram’ın, özellikle Facebook tarafından satın alınmasının ardından hızlı bir yükselişe geçtiğine hepimiz şahit oluyoruz. Ünlüler, amatör & profesyonel fotoğrafçılar, fenomenler ve daha birçok kişinin Instagram’da aktif rol oynaması ve yeni özelliklerin eklenmesi, diğer kullanıcıların da bu platformda yer almasına sebep oldu ve her geçen gün büyümeye devam etti.

Yeni özelliklerin eklenmesiyle kullanılabilirliğini arttıran Instagram, zaman içerisinde bazı kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Takip etme, beğenme, hashtag, yazı karakteri gibi sınırlamalar bunlardan bazıları. Belirlenen bu Instagram limitlerinin sadece spam oluşumları engellemek amaçlı yapıldığını da belirtmekte fayda var. Peki bunlar nelerdir?

Instagram

Takip etme limiti

Instagram’da takip etme limiti maksimum 7500‘dür. Eğer bu sayıyı aşarsanız “Hata: Daha fazla kişi takip edemezsiniz” hatası ile karşılaşırsınız. Instagram bu durumun istenmeyen spamlara karşı alınan bir önlem olarak düşünülmesi gerektiğini söylüyor. Eğer takip ettiği kişi sayısı 7500’den fazla olan birisini görürseniz de o kişinin bu limit koyulmadan önce o sayıya ulaştığını anlayabilirsiniz.

Eğer takipten bırakmak / unfollow etmek istediğiniz varsa bu konuda oldukça kolaylık sağlayan Iconosquare (eski adıyla Statigram) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Iconosquare ile sizi kimlerin takip etmediğini görebilir ve bunların arasından istediklerinizi unfollow edebilirsiniz. Eğer takip ettiğiniz hesapların sayısı çok ise Iconosquare bu bağlamda size yardımcı olabilir.

Instagram’da takip etmenin bir de periyodik olarak limitleri var. Resmi olarak açıklanan rakamlar olmamakla birlikte Instagram’da 1 saatte en fazla 160 kişinin takip edilebildiği (ve unfollow edilebildiği) belirtiliyor. Bazı kullanıcılar da bu sayının doğru olmadığını ve Instagram’ın bu eşiği 10 dakika arayla maksimum 49 takip (ve unfollow) olarak ayarladığını belirtiyor. Ancak sayıların herhangi bir resmiyetinin olmadığını, bunların sadece kullanıcıların tecrübeleri üzerine belirtilmiş sayılar olduğunu söylemekte fayda var. Zaten limiti aştığınız zaman, agresif takip etme hareketinizden dolayı Instagram tarafından bir uyarı mesajı alırsınız. Resmi olarak belirtilen tek sayı ise yukarıda da belirttiğimiz gibi maksimum toplam takip etme limiti olan 7500.

Takipçi sayısı konusunda bir limit olmadığını da belirtelim.

Beğeni limiti

Instagram’da fotoğrafları & videoları beğenmenin de bir limiti var. Buna göre 1 saat içerisinde maksimum 350 gönderiyi beğenebilirsiniz. Eğer aktif bir kullanıcı değilseniz (ya da bot sistemler kullanmıyorsanız), bu sayı sizin için zaten ulaşılması zor bir sayı olacaktır. Ancak 1 saat içerisinde yüzlerce beğeni yapıyorsanız, o zaman 350 sınırını aşmamak için dikkatli olmalısınız. Çünkü sınırı aşarsanız hesabınız Instagram tarafından kilitlenir.

Hashtag limiti

Instagram’da gönderileri kategorize etmek ve daha fazla kişinin ulaşmasını sağlamak amacıyla kullanılan hastagler’in de bir sınırı var. Bir gönderi açıklamasına en fazla 30 hashtag yazabilirsiniz. Eğer 30’dan fazla yazarsanız gönderiyi paylaşırken bir hata alırsınız. Ancak Instagram Etkileşiminizi %182 Oranında Nasıl Arttırırsınız? başlıklı yazımızda da belirttiğimiz gibi, istatistikler 6’dan fazla hashtag kullanımının etkileşimi düşüreceğini söylüyor. O yüzden paylaşımlarınızda maksimum 5 hashtag kullanmanızı tavsiye ederiz.

Karakter limiti

Instagramda belirli alanlarda karakter sınırlaması da vardır. Örneğin kullanıcı adlarında bu limit maksimum 30 karakterdir. Ayrıca kullanıcı adında sadece harf, rakam, alt çizgi (_) veya nokta (nokta başta, sonda veya peş peşe olmamalı) kullanabilirsiniz.

Instagram biyografi alanında maksimum 150 karakter kullanılabilir.

Gönderi açıklaması ve yorumlarda yazılabilecek maksimum karakter sayısı ise 2200‘dür. Ancak yoruma yazılan 240’dan fazla karakter, […] sembolü ile kesilir ve “Yorumun tümünü gör” seçeneği ile tamamı görülebilir.

Paylaşım limiti

Instagram’da herhangi bir paylaşım sınırı yoktur. İstediğiz kadar paylaşım yapabilirsiniz. Ancak silme işlemini peş peşe yaparsanız hata alabilirsiniz. Burada da resmi rakamlar mevcut olmasa da bazı kullanıcılar seri şekilde silme işlemi yaparken hata aldıklarını ancak bir müddet sonra her şeyin normale döndüğünü belirtiyor. Dolayısıyla paylaşım veya silme işlemlerinde herhangi bir limit bulunmuyor.

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  • esra

    Begeni icin bi program kullaniyordum ve uyari aldim, hesap kapatilirmi.ve begenimi nasil arrtirabilirim hesabimi riske atmadan ?

  • esra

    Ve kilitlenir derken ne demek istediniz ? Kapatilirmi yoksa gecici olarak islem yapilamaz mi? Guvenilir bir program veya benzeri birsey onerebilirmisiniz. Lutfen cvp alabilirsem cook memnun olurum.tsk

    • Merhabalar,

      Beğeni için Instagram tarafından etik olmadığı kabul edilen yöntemler kullanıldığında hesabınız kilitlenir. Bu durum geçicidir ve bir süre sonra hesabınız tekrar kullanılabilir hale gelir. Ancak tekrar edildiğinde hesabınız kalıcı olarak kapatılabilir. Beğeni arttırmak için 3. parti uygulamalardan ziyade; etkileşimi arttırmaya yönelik paylaşımlar yapmak, etkin bir şekilde hashtag kullanmak, Instagram hesabınızın reklamını yapmak (bloglarda, diğer sosyal ağlarda vs), gibi yöntemler kullanarak Instagram kuralları çerçevesinde kalıcı ve sürekli etkileşim almanızı sağlayabilirsiniz.

      Bunun yanı sıra;

      “Instagram Etkileşiminizi %182 Oranında Nasıl Arttırırsınız?” http://www.webmasto.com/instagram-etkilesiminizi-nasil-arttirirsiniz

      başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

      • Gülce

        Fazla like yapınca kitlenen hesap ne kadar süre sonra açılır?

        • Maalesef bunun için net bir süre belirtilmiş değil.

      • sfweg

        ınstagram başka nelerden dolayı kilitlenir

  • gamze

    İnstagrama video yükleyemiyorum sadece bir kere yükledim limitimin dolduğunu soyluyor acaba video yüklemek sınırlımı? Satın almam gereken Bi uygulama varmı?

    • Cihazınızdaki iOS veya Android sürümü nedir? Çünkü Instagram’a video yükleyebilmeniz için; işletim sistemi sürümünün iOS 5.0 ve üzeri veya Android 4.0 ve üzeri olması gerekmektedir.

  • smiler1

    560 kişiyi takip ediyorum . Yeni kişileri takip etmeye calistigimda ise takip etmiyor. Uyarı mesajı da gondermiyor . Nedeni ne olabilir acaba ?

    • Instagram’da takip etmenin periyodik olarak limitleri de vardır. Eğer takip işlemini agresif bir şekilde peşpeşe yaptıysanız biraz beklemeniz gerekir.

      • bir dost

        Ortalama ne kadar beklememiz gerek?

        • Yazıda da belirttiğim gibi resmi olarak açıklanan net bir bekleme süresi bulunmuyor. Ancak kullanıcı deneyimlerine göre bekleme süresinin “ortalama” her 49 takip için 10 dakika olduğu belirtiliyor. Ancak dediğim gibi bunlar resmi rakamlar değil.

  • selin

    132 kişiyi takip ediyorum ve engel geldi.Engelin bir süresi varmı acaba? Yani ne zaman geçer?

    • Eğer engeliniz agresif takip etmekten kaynaklanıyor ise bir süre sonra engeliniz kalkar. Ancak bunun için net bir süre söylenmesi doğru olmaz. Engele sebebiyet veren durumlara göre engel süreleri de değişiklik gösterebilir.

  • tolga

    yaklaşık 3 gündür iconosquara ve webstagram gibi sitelerden beğeni yapamıyorum ama instagram hesabımdan beğeni yapabiliyorum bunun nedeni nedir sizce ?

    • Bildiğim kadarıyla bahsettiğiniz platformların da kendi belirledikleri bazı limitler var. Bu limitleri aşmış olabilir misiniz?

  • pin

    Merhabalar. 2013 yazında instagrama yüklediğim bir fotoğraf nedeniyle sikayet edildim sanırım ve o günden beri etiket atamıyorum. Daha doğrusu attığımda o etikete ait güncel aramada fotoğraflarım görünmüyor. Bunun için ne yapabilirim?

    • Kullandığınız hashtag eğer yasaklanan bir hashtag ise (yahut çok fazla kullanımından dolayı artık geçerliliğini yitirmiş standart hashtagler ise; örn: #photography, #instagram gibi), o zaman fotoğraflarınızı o hashtag sonuçlarında göremeyebilirsiniz. Eğer böyle bir hashtag kullandıysanız, o hashtagi fotoğraf açıklamasından kaldırıp tekrar denemenizi tavsiye ederim.

  • bir dost

    1 saate 160 kisiyi takip ede bilieceyimizi soylediniz.peki limiti asarsak ne kadar sonra yeniden takip ede biliriz?

    • Bu konuda resmi olarak belirtilen bir süre yok maalesef.

    • erdem

      Benim tecrubem soyoe ki ust uste 25 30 kisi takibe baslandiktan sonra 24 saat kadar beklemeden takip edilemiyor.

      • seda

        evet bende onu tecrübe ettim fix 24 saat beklemek zorundasın tekrar takip isteği yollayabilmek için :(

  • ceyda

    Instagramda herkesi takipten cikarip sifira indirdim.simdi yeniden takip etmek istiyorum edemiyorum.2 gun oldu.ne yapmam gerek?

    • Kaç kişiyi takipten bıraktığınızı ve bunu ne kadar sürede yaptığınızı öğrenebilir miyim? Çünkü Instagram’daki takip etme kuralları takibi bırakma için de geçerlidir.

      • Gülce

        Merhaba, ben dün 150 Kişiyi seri olarak takip etmeyi bıraktım. Şu anda kimseyi takip edemiyorum. Acaba ne kadar Sürer?

        • Merhabalar,

          Bunun için belirtilen net bir süre yok maalesef.

      • Mervee

        Ben 2000 kisiyi takip etmekten cıktım ne kadar süre beklemem gerek birilerini tekrar takip etmek icin

        • Merhabalar,

          Bunun için belirtilen net bir süre yok maalesef.

  • esma

    Benim arkadaslarima kendi tabletimden hesap actim. Rica ettiler. Simdi kendimin hesabimi yenileyexektim ama hesaptan gazla hesap acilmis dio. Silip yukledim ama duzelmedi. Nasil duzeltebilirim? Lutfen acil yardimci olun

    • Merhabalar,

      Telefonunuzun uygulama ayarlarından Instagram verilerini ve önbelleğini temizleyip tekrar deneyebilir misiniz?

  • Fatih06

    Merhaba,Barış Bey.instagramda yorum engeli kalktıktan sonra(genelde bir gün bile sürmüyor) tekrar yorum yapamaz hale geliyorum,şimdiden teşekkür ederim.

    • Merhabalar,

      Yorum yaparken hata almanızın bazı muhtemel sepebleri şunlardır:

      1. Instagram sürümünün eski olması (güncellenmemiş olması),
      2. Bir yorumda 5’ten fazla @bahsetme kullanılması,
      3. Tek bir fotoğrafa (yorum olarak) 30’dan fazla #hashtag eklenmesi,
      4. Birden çok veya tekrar eden yorumlar (veya emojiler) paylaşılması.

      Hata alma sebebiniz bunlardan biri olabilir mi?

      • Bahar

        Benim bunlardan biri peki bu engel süreli bir engel mi yoksa hiç yorum yapamayacak mıyım

        • Merhabalar,

          Eğer yukarıdaki maddeleri uygulamazsanız ve hesabınız ile ilgili bir engellenme söz konusu değilse bir süre sonra tekrar yorum yapabilir hale gelebilirsiniz.

  • Rabia

    Bende beğeni engeli aldım geçici süreliğine diyor acaba engel ne zamana kalkabilir

    • Merhabalar,

      Bunun için belirtilen net bir süre yok maalesef.

  • zeynep

    merhaba birisine yorum yaparken yorum engellendi diye bi yazı çıktı yok say veya bizimle paylaş dedi anlamadım acaba yorum engelimi eyedim bu süreli bişey mi kalkar mı engel ?

    • Merhabalar,

      Üstteki yorumlarda da bahsettiğim gibi; yorum yaparken hata almanızın bazı muhtemel sepebleri şunlardır:
      1. Instagram sürümünün eski olması (güncellenmemiş olması),
      2. Bir yorumda 5’ten fazla @bahsetme kullanılması,
      3. Tek bir fotoğrafa (yorum olarak) 30’dan fazla #hashtag eklenmesi,
      4. Birden çok veya tekrar eden yorumlar (veya emojiler) paylaşılması.

      Eğer bunlardan birini gerçekleştirdiyseniz, yorum engeline takılabilirsiniz. Ancak (eğer bunlara ek olarak farklı bir kuralı daha çiğnemediyseniz) bu engelleme bir süre sonra kalkar. (Süresi belli değil maalesef.)

      Buna ek olarak karşılaştığınız sorun, Instagram tarafından kaynaklanan bir hata da olabilir. Bunun için “bizimle paylaş” diyerek sorunun çözülmesi konusunda Instagram ekibine geri bildirimde bulunabilirsiniz.

      • zeynep

        benim bu 4 maddeden hiç biri olmadı sanırım instagramdan kaynaklı bi olay ..cevabınız için teşekkürler :)

      • seda

        Ben bizimle paylaş denilenbutona basıp onlarla paylaştım belki 5 defa denedim ama hepsinde de hata verdi, sorunu onlarla paylaşmama izin dahi vermiyorlar ki. Beklemek mecburiyetinde bırakıyorlar insanları.

  • Onur

    Merhaba
    Beğeni engeli aldım tahminen ne zaman sürede kalkar..

    • Merhabalar,

      Bunun için belirtilen net bir süre yok maalesef.

  • melis

    Merhaba dün gece etiket engeli yedim ilk defa bu gecermi yoksa kalıcı mı?

    • Merhabalar,

      Etiket engeli genelde geçici oluyor, sadece kısa bir süre beklemeniz gerekiyor.

  • slk

    kimseyi takip edemiyorum hesabım geçiçi olarak engellendi nezaman açılır?

    • Merhabalar,

      Bunun için belirtilen net bir süre yok maalesef.

  • Fatos

    Merhaba çok fazla yorum yapmamama rağmen nerdeyse hergün uyarı alıyorum yorumunuz engellendi diye acaba neden?

    • Merhabalar,

      Üstteki yorumlarda bu durumdan birçok kez bahsettim, ancak okumadınız sanırım. Yorum yaparken hata almanızın bazı muhtemel sepebleri şunlardır:

      1. Instagram sürümünün eski olması (güncellenmemiş olması),
      2. Bir yorumda 5’ten fazla @bahsetme kullanılması,
      3. Tek bir fotoğrafa (yorum olarak) 30’dan fazla #hashtag eklenmesi,
      4. Birden çok veya tekrar eden yorumlar (veya emojiler) paylaşılması.

      Eğer bunlardan birini gerçekleştirdiyseniz, yorum engeline takılabilirsiniz. Ancak (eğer bunlara ek olarak farklı bir kuralı daha çiğnemediyseniz) bu engelleme bir süre sonra kalkar. (Süresi belli değil maalesef.)

      Buna ek olarak karşılaştığınız sorun, Instagram tarafından kaynaklanan bir hata da olabilir. Bunun için “bizimle paylaş” diyerek sorunun çözülmesi konusunda Instagram ekibine geri bildirimde bulunabilirsiniz.

  • seda

    Surekli gt felan yazıyordum yorum engeli yedim çok sürer mi? Ne yapmalıyım

    • Merhabalar,

      Süre ile ilgili olarak net bir bilgi yok maalesef.

      • safak

        Merhaba baris bey dm engeli yedim bu engel ne zaman kalkar bunlarla ilgilide paylasim yaparmisiniz. Iki dm.attim pesine bidaha atamadim.

        • Merhabalar,

          Birçok kişi bu soruyu soruyor ancak belirtilmiş net bir süre yok maalesef bununla ilgili. Ancak ilerleyen günlerde kullanıcı deneyimlerine göre bununla ilgili bir yazı yazabilirim. Ona göre buradaki yazıyı da güncellemiş olurum.

  • gulay

    Bende takipci sayimi artirabilmek icin gun icinde dediginiz gibi agresif sekilde:) takip istegi attim ve aksam bu sistemi kotuye kullaniyorsunuz diye bir engel geldi.yaklasik 12 saat surdu.Bu olay basima 2 kez geldi.Hesabim ticari bir hesap ve takipci sayimi da arttirmam gerekiyor.Simdi 5000 takipcim var ama hesabimin kapatilmasindan endiseliyim.Sizce kapatirlarmi?

    • Agresif takip olayı Instagram’ın pek sevmediği ve tavsiye etmediği bir davranış. Dolayısıyla bu konuda biraz fazla hassasiyet gösteriyorlar. O yüzden yapılan uyarıların ve engellemelerin ardından bu davranış devam ederse hesabınız süresiz olarak kapatılabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Agresif takip olayını bırakıp düzenli olarak paylaşım yapmaya özen gösterirseniz ilerde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız.

  • merve

    Selam. Ben bir mesaj aldim cok takipci yapiyordum. Bunu kotuye kullandınız gecici olarak engellendiniz dedi. 2 gundur sadece 5 bazen 1 kiai takip edebiliyorum ?

    • Merhabalar,

      Agresif takip işleminizin ardından Instagram tarafından kara listeye eklenir ve geçici olarak engellenirsiniz. Hesabınız bir süre sonra tekrar normal hale döner ve takip işleminize -normal olarak- devam edebilirsiniz. Ancak agresif olarak takip etmeye devam ederseniz, o zaman hesabınız tamamen engellenebilir.

  • fatos

    Merhaba Barış bey,eskiden hashtag sınırı yoktu,sonra farklı 30 lu hashtag grubunu 3 kez kullanma sınırı geldi. sanırım hala öyle,fakat ilk 30 lu girdiğimde sorun yok ama fotoğrafım 2. ve 3. 30 lu hashtaglerde gözükmüyor son 1 haftadır. instagram ın facebook hesabımla bağlantısını kestim, sonra tekrar bağladım. ( çözüm olabilir diye duymuştum ) işe yaramadı malesef :( ne yapabilirim ? teşekkürler

    • Merhabalar,

      Bahsettiğiniz hashtaglerin, aşırı kullanımdan dolayı artık geçersiz olan hashtaglerden olma olasılığı nedir?

      • fatos

        aktifler, 1 hafta öncesine kadar kullanabiliyordum. ticari amaçlı değil kendi şahsi fotoğraflarım, atıyorum bir çiçek fotoğrafı çiçekle ilgili hashtag ler ,( 30 tane ) sonra başka aktif doğa fot. hashtag leri ( 30 tane ) bunu 3 kez yapmama izin veriyordu. şimdi yine izin veriyor, ama fotoğrafım hashtag lerde gözükmüyor :(

        • Belli ki hashtag engeli almışsınız. Bir süre beklemeniz gerekebilir. Bu süreç içinde ise hashtag sınırlarını zorlamamaya, herhangi bir kuralı ihlal edecek davranışlarda bulunmamaya özen göstermenizi öneririm.

  • irem

    Peki yorum limiti varmıı acill vecap lütfennn

    • Merhabalar,

      Yorumlar ile ilgili olarak resmi ağızdan açıklanan tek limit, kullanılabilecek karakter sayısıdır. O da 2200’dür. Ancak bunun dışında verilen başka bir limit bulunmamaktadır.

  • instaban

    merhabalar, hashtag engeli aldım galiba, hashtaglerim görünmüyor o hashtag altında, ne kadar sürer 3 hafta falan oldu sanırım, devam ediyor, ben aynı şekilde hashtag kullanmaya devam ediyorum ama hiç mi kullanmayıp paylaşım yapmamalıyım ?

    • Hashtag engeli aldıysanız, engel kalkana buna sebebiyet veren işlemlerden uzak durmalısınız. Devam ettiğiniz takdirde hesabınız da tehlikeye girebilir. Bir süre hafif tempoda kullanmanızı öneririm.

      • Mehlika

        Peki engel sebebleri neker onlari bilmiyoruz ki

  • Onlyfun

    Yorum Yaparken hata bildirimi alıyorum bizimle paylaşın sadece göstermelik..cevaplardan bunun nedenlerini yazmışsınız ama hiçbirini daha bir kere bile yapmadım sinir oldum ne biçim sistem bu her şeyde limit var sanane arkadaşım benim 1 saat içinde kaç kişi takip ettiğimden durduk yere de yorum hatası veriyor resmen kullanma çık git diyor

  • Mehlika

    Merhaba
    Bugunlerde yazdigim cogu ozellikle eskiden de kullandigim hashtaglerde. Resmim cikmiyor bazi yenihashtaglerde ciktigini farkettim. Bi ceza mi aldim acaba ? Sadece birkac kisiye cok reklam yaptiklari icin bunu dile getiren mesaji kopyalayip birden fazla resmine kopyalamak istedigimde ayni mesaj uyarisi almistim. ?????

    • Merhabalar,

      Sorununuzu doğru anladığımı umarak şöyle söyleyebilirim. Fotoğraflarınızın bazı hashtaglerde gözükürken, bazılarında gözükmemesinin muhtemel sebeplerinden biri, kullanım dışı olan hashtagleri kullanmanız olabilir. Örneğin #photography gibi. Ayrıca çok fazla hashtag kullanmanız, fotoğraf açıklamalarında sürekli aynı metinleri yazmanız, Instagram tarafından spam olarak algılanmanıza sebep olabilir. Bu nedenle de uyarı almış olabilirsiniz.

  • Bilal KORKMAZ ☯

    ben bazı kişileri takipten bırakamıyorum engellledim ama yinede olmuyor sadece bende takip ediyo gözüküyor karşı tarafta gözükmüyor gittikçe sayı artıyor ?

    • Merhabalar,

      Uygulama verilerini sildikten sonra cihazınızdan uygulamayı kaldırıp tekrar yüklemeyi bir deneyin. Eğer olmazsa tekrar gözden geçiririz.

  • Süreler ilgili olarak resmi bir açıklama yok maalesef. Ancak kullanıcı tecrübelerine göre ortalama bir süre için bir araştırma yapabiliriz ilerleyen günlerde.

  • emrah

    Dünden beri takip edemiyorum kimseyi takip ettigim sayi ise 2865 yani limit 7500 oldugunu biliyom ama daha limite ulasmadan hic kimseyi takip edemiyom ne bir hata belirtirliyo hicbir uyari filansa yok block yidigimi dusunuyom fakat block hicbir zaman takip edememem anlaminami geliyo yoksa bir sure sonra sorun ortadan kalkiyomu??

    • Merhabalar,

      Takip işleminizi seri bir şekilde yaptıysanız, tekrar takip edebilmek için belli bir süre beklemeniz gerekir (net bir süresi yok). Ancak bu işlemi sürekli yaptığınız takdirde hesabınız tamamen engellenebilir.

      • emrah

        24 saat gecti hicbir degisiklik yok tamamen engellemektense hesabimi kapatmalari daha anlamli olur en azindan bir uyari verilir yanliz takip ettiklerimden bi kac kisi cikartip tekrardan cikardigim kadar ekliyebiliyom bu tamamen engellendigimi mi gosterir yoksa bi sure sona en gel kalkar vereceginiz cevaplar icin simdiden saolun

        • Eğer takibi bıraktığınız kişi sayısı kadar takip edebiliyorsanız bir engel söz konusu değil; muhtemelen takip edilen / takipçi oranında sıkıntı var demektir. Twitter’da olduğu gibi. Aslında Instagram böyle bir orandan bahsetmiyor ancak bunun başka bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum şahsen. Takipçi sayınız ile takip ettiğiniz kişi sayısı arasında çok fark olmamasına özen göstermenizi tavsiye ederim.

          • emrah

            bilgi verdiginiz icin Allah razi olsun
            cok cok saolun.

          • Rica ederim, ne demek.

  • Zehra

    Spam like ne demek ?!

    • Merhabalar,

      Sahte beğeni anlamına geliyor. Genelde bot sistemler kullanılarak yapılıyor.

  • Agit Cesur Yiğit

    Mrb bariş mancar iyi baramlar arkadaslar baris bn 1hafta oncesine kadar baya istek atabiliyordum su an 4gündür istek atamiyorum varsa 2 kisi istek kabul ediyor bunun nedeni nedir acaba ne zaman olucak bu istek atmam olayi istek atamiyorum kimseye ne zaman çözülue

    • Merhabalar,

      Konuyla ilgili birkaç sorum olacak. Toplamda kaç kişiyi takip ediyorsunuz? Takip işlemini ne sıklıkta yapıyorsunuz? Hesabınızda daha önce herhangi bir paylaşım yaptınız mı, yaptıysanız paylaşımlarınız tekrar eden paylaşımlar mı yoksa birbirinden farklı mı?

  • Anıl

    yorum yapamıyorum engel mi yedim acaba ?

    • Merhabalar,

      Eğer birden çok veya tekrar eden yorumlar yazdıysanız engele takılmış olabilirsiniz.

  • gülhan

    Merhaba

  • Bir dost…

    Merhaba Barış Bey, dm atamiyorum. Daha doğrusu atıyorum ama akış yenilendiginde dm siliniyor. Bu ilk kez olmuyor. Ilk önce bir kaç saatligine dm atamadim ama şimdi 2 gündür atamiyorum. Bir dm sınırı mj var veya engel yenince dm tüm kullanicilara dm atma engeli mi yiyoruz.

    • Merhabalar,

      Bir mesajı en fazla 15 kişiye gönderebiliyorsunuz. DM’ler için bunun haricinde bir sınırlama yok henüz. Tam emin olmamakla birlikte engel durumunuzla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Bir süre bekleyin, sonrasında hala gönderemiyorsanız tekrar bakalım.

  • Насиба Насси Насиба

    Instegramda Resim yüklüyemiyorum.yüklüyor gibi gözüküyor ama yüklemiyor.neden böyle yapiyor acaba?

    • Merhabalar,

      Bunun birçok nedeni olabilir. İnternet bağlantı hızınızın yavaş olması, Instagram uygulamasının güncel olmaması, Mobil işletim sistemi sürümünüzün güncel olmaması, kullandığınız cihazın yeterli kapasiteye sahip olmaması vs gibi.

      Bunları kontrol ederek tekrar denemenizi tavsiye ederim.

  • Ezgi

    İnstagramsa resim atıyorum görünürde çıkıyor saniyeler sonra hükayboluyor resim atamıyorum bu ne anlama geliyor

    • Merhabalar,

      Kullandığınız Instagram uygulaması güncel durumda mı?

  • Gülnihal BAŞLIK

    Instagramda yorum yapamıyorum işin garip tarafı az takipçisi olan kişilere yapabiliyorum ancak ünlülere veya binden fazla kişi olunca yorum yapamıyorum yardımcı olursanız çok sevinirim ?

    • Merhabalar,

      Normalde aynı yorumu birçok gönderinin ardında yapıştırıp paylaşırsanız Instagram bunu spam olarak algılıyor o yüzden yayınlamıyor. Çok fazla mention & hashtag kullanırsanız veya filtreye takılan kelimeler kullanırsanız da aynı şekilde sonuçlanıyor. Ancak 1000’den fazla takipçiye sahip olanların gönderilerinin altına yorum yapamama gibi bir sorunla ilk kez karşılaşıyorum açıkçası.

  • sdf

    Ya istek atamiyorum kimseye bi kac saat once atiliyordu şuan atilmiyor

  • Ayna Alizada

    artık 3 günden fazladır takip engelindeyim her zaman 12 saat falan sonra açılırdı peki şimdi neden böyle?

    • Ayna Alizada

      Ne üç günü 1 haftadır

      • Merhabalar,

        Eğer daha önce de takip etme engeline takıldıysanız, Instagram sizi muhtemelen kara listeye almıştır. 12 saatlik engeller bir uyarı niteliğindedir. Tekrarlanırsa tamamen engellenirsiniz.

        • Dilek

          Mrb Barış Bey kendi tlfonumdan instgrma giriş yaparken uyarı çıkıyor kuralları ihlal ettiginizden dolayı hesabınız kapanmıstir diyor.fakat baska tlfondan pc giris yapabiliyorum.birden fazla hesap kullandigim icin acaba uygulamadan tamamen mi engellendim.bunun bir çözümü var mı ?

        • Dilek

          Tlfonumdaki instgram uygulamasi sadece benim hesabi degil hicbir hesabi acmiyor.hep ayni uyari cikiyor.uygulamayi silip yeniden yukledim ama hicbir degisiklik olmadi.baska tlfonlardan girince sıkıntı olmuyo aciliyo..lutfen bir çözum..simdiden tşkler

          • Merhabalar,

            Daha önce benzer bir probleme rastlamadım ancak kara listeye girmemiş farklı hesapları da denediğiniz halde aynı problemi yaşıyorsanız, ya uygulama kaynaklı bir hata vardır; ya da IP bazlı bir engelleme olmuştur diye düşünüyorum.

            Çözüm konusunda gelince, uygulama verilerini -tamamen- sildikten sonra farklı ağlardan tekrar giriş yapmayı denemenizi tavsiye ederim.

          • Dilek

            Barış Bey Dediklerinizi harfiyen yaptim verileri felan sildim.farkli ağlardan da denedim olmadı.ip bazli bir engelleme ise bu düzelmez mi ?
            Birde uyari verirken instgram.com/about/legal/terms diye bi link çıkıyor.tıklıyorum sayfa tamamen ingilizce ve hiçbir şey anlamıyorum açıkçası lütfen çözüm nolurrr :(

          • Kural ihlali olduğu belli, verilen bağlantıda da kullanım koşulları yer alıyor. Standart kurallar var, neyi yapıp yapmamanız gerektiği konularında. Ancak siz zaten bu aşamayı geçmişsiniz yani ortada somut bir engel durumu var. Bu saatten sonra ne yapılır inanın bir fikrim yok, ilk defa böyle bir problem duyuyorum. Ancak yine de biraz beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü Instagram tarafından uygulanan engellemeler genellikle belirli bir süre sonra kaldırılıyor. O nedenle garantisini veremesem de bir süre beklemek size çözüm olabilir.

          • Dilek

            Anladım…payıma yine beklemek ve sabretmek düştü :)
            Beni yanıtsız bırakmadığınız için ve yardmcı olduğunuz icin sonsuz teşekkürler :)

          • Ne demek rica ederim. Umarım kısa sürede çözülür probleminiz.

  • Ayşe

    Yeni instagram Yorum yapamıyorum engel hata veriyor ne yapmam lazim

  • rana_butik

    Bazen 2 bazen de 50 kişiyi takip ediyorum sonra kimseyi takip edemiyorum bazen takip saati çıkıyor 23 saat sonra takip edebilirsiniz diye bazen de hiç birşey yazmıyor ama takip edemiyorum bazende 200 kişiyi keçik takip ediyorum şu bir haftadır kimseyi düzgün takip edemiyorum bir bilgi verirseniz sevinirim

  • hakan

    İnstagram hesabimda takip enngeli yedigim icin bildirim gelmedi 4.günü hala kimseyi takip edemiyorum.

  • Orhan

    600 kisi takip ediyorum ama bi haftadir engel yedim ve son.3 4 gundur 23 saat icinde engeliniz kalkacaktir diyor ama bi turlu kalkmiyor ne yapmam lazim engel kalkar mi

  • Sevda Çakmak

    Merhaba instagramda günlük onlarca kişiyi engellyiorum bunun bi kotası limiti varmıdır .cok özel kalmak istedgim için bütün erkekleri engelliyorum hatta bunu yapmam üzerine uyarı faln alırmıyım

  • Selvi

    Merhaba, instagramda DM limiti nasıldır bilgi verir misiniz?

  • Eda Gül

    Ya ben nerdese bir aydır beğeni yorum takip yapamıyorum nedeni ne olabilir acaba bana bunu gösteriyor napipta bu düzelir

    • Merhabalar,

      Profilinizin biyografi kısmındaki bağlantıları düzeltmenizi öneririm. Ayrıca DM olarak da otomatik bağlantı gönderiyorsanız Instagram bunu spam olarak algılayabilir.

  • inan

    Benim takip etmem engellendi ve bu bayaa uzun surdu yaani program felanda kullanmadim takipci veya beğeni arttirmak icin , sizce bu kalicinolarakmi engellenmisdir ??

  • Sevgi Onar Dursun

    Merhaba bu aralar sıklıkla sayfamı takip edemediklerini yazıyorlar takip edecekleri sırada “İşleme İzin Verilmiyor bu hesap şuan da takip edilemiyor topluluğumuzu korumak için bazı içerikleri ve işlemleri kısıtlıyoruz.” Diye bir hata ekranı geliyormuş benden mi yoksa karşı taraftan mı kaynaklanıyor anlayamadım. Bilgilendirirseniz memnun olurum. Teşekkürler

  • Instacı geldi instacı

    Merhaba instagramda işlem engellendi diyor yorum yapamiyorum halbuki kotu birsey yazmadim 23 saat icinde de cok uzun zaman
    Bu neden olur ve cozumu nedir

  • hacerr

    merhaba.. 2 gün önce 4 5 kişiye takip istegi attım sonra sadece bir kişiye istek gitmiyor istek gönderildi deyip 3 saniye sonra tekrar takip et diyor.. baska kişilere denedim istek gidiyor sadece bir kişiye gitmiyor.. bekledim düzelmedi hala.. engel falanda yok.. acaba düzelir mi?

  • Kullanıcı

    Ya ben inatagrama foto yüklüyorum altına birşeyler yazıyorum ama o yazılar gözükmüyor neden???

  • İnstagram sorunlarım

    Ya ben fotoğraf atacağım ama açıklamaya bir şey yazdım fotoğraf gözüküyor ama açıklama yani hiçbiri gözükmüyor bu önceden de olmuştu ve ben hesabı kapatmıştım sonra ama bu hesabımı kapatmak istemiyorum Lütfen bir şey söyleyin ne yapmam gerek yarın geçmemişti o zaman yarın da Geçmez 😷😧😢😢

    • İnstagram sorunlarım

      Ve sonra o fotoğrafı sildim yazdıklarım gözükmeyince 😷😧😢

  • Ceyhun Çelik

    merhaba,
    ben hesabıma üst üste 50 fotoğraf yükledim ve yaklaşık 3 gündür yüklediğim her fotoğraf 1 sn sonra siliniyor video yükleniyor ama fotoğraf asla. herşeyi denedim . düzelir mi? ne zaman? teşekkürler

  • Beril

    Beğenilerimi geri çekiyordum engel yedim kalkar mı

  • murat

    merhabalar, kullanıcı adımı değiştirmek istediğim zaman adım uygun ama karşıma şu yazı çıkıyor”Otomatik bir spam engellemesi nedeniyle değişikliklerini kaydedemedik” lütfen yardım edin

  • deniz

    merhaba. ben instagram hesabımdan 100 resim paylaştım , ama artık paylawamıyorum. sorun ne ola bılır acaba?

  • Fatma Karadeniz

    Merhaba hashtag yaparak kendi hedef kitleme ulaşmaya çalışıyordum ve memnundum fakat bugün üç gün oldu hashtag yapsamda kendi sayfamda yapılmış gibi görünüyor fakat yaptığım yere ulaşmıyor hashtag yaptığım sayfayı tıkladığımda önceden kendi paylaşımım çıkıyordu artık çıkmıyor yardimci olurmusunuz

  • bir devinim

    İyi günler. Sabit hashtagler kullanıyorum doğa fotoğrafları paylaşıyorum genelde. Son 2-3 günde eklediğim etiketlerde fotoğraflarımı görememeye başladım ve bu sorun devam ediyor. Bazı popüler etiketlerde gözükürken bazılarında gözükmüyor fotoğrafım. Bunun nedeni ne olabilir? teşekkürler.

  • Seferi

    Merhaba instagram da gönderi paylaşma sınırı var mı? Her gün 9-10 gönderi paylaşıyorum 2018b takipçili hesabım fakat 12 saattir hiçbir şey paylaşamıyorum. 2013’yılından beri aktif sayfam. İlk defa böyle bir şey oluyor. Fotoğraf sorunsuz yükleniyor 1 saniye sonra instagram siliyor hiçbir uyarı ve bilgilendirme de yok. Desteğe de yazdım. Doğrulamalarım da tam, silip yeniden de yükledim.. Daha ne yapmalıyım?

  • Asus

    Merhaba benim takipçi sayım günlerdir aynı fakat hergun ekleyenler var değişmiyor neden acaba nettende baktığımda aynı

  • Elif

    Meraba ya ben fake hesap acmistim 2 gun boyunca surekli hile yaptim ve baya takipcim olmustu sonra hesap kapanmis hileden dolayi mi

  • Yağmur

    Merhaba benim bir fan sayfam var fotoğraf paylastigimda cogu fotografa onu etiketliyordum en son aynı kişiyi cok kez yorumada etkiletdim simdi paylastigim fotolara etiketleyemiyorum aslında etiketliyorum ama paylatigimda etiketlenmemis görünüyor ne olmuş olabilir ne yapabilir im