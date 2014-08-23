Instagram Limitleri Nelerdir?

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’da, takip etme, beğenme, hashtag, yazı karakteri ve paylaşımlardaki sınırlamalar nelerdir?

Dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformu olan Instagram’ın, özellikle Facebook tarafından satın alınmasının ardından hızlı bir yükselişe geçtiğine hepimiz şahit oluyoruz. Ünlüler, amatör & profesyonel fotoğrafçılar, fenomenler ve daha birçok kişinin Instagram’da aktif rol oynaması ve yeni özelliklerin eklenmesi, diğer kullanıcıların da bu platformda yer almasına sebep oldu ve her geçen gün büyümeye devam etti.

Yeni özelliklerin eklenmesiyle kullanılabilirliğini arttıran Instagram, zaman içerisinde bazı kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Takip etme, beğenme, hashtag, yazı karakteri gibi sınırlamalar bunlardan bazıları. Belirlenen bu Instagram limitlerinin sadece spam oluşumları engellemek amaçlı yapıldığını da belirtmekte fayda var. Peki bunlar nelerdir?

Takip etme limiti

Instagram’da takip etme limiti maksimum 7500‘dür. Eğer bu sayıyı aşarsanız “Hata: Daha fazla kişi takip edemezsiniz” hatası ile karşılaşırsınız. Instagram bu durumun istenmeyen spamlara karşı alınan bir önlem olarak düşünülmesi gerektiğini söylüyor. Eğer takip ettiği kişi sayısı 7500’den fazla olan birisini görürseniz de o kişinin bu limit koyulmadan önce o sayıya ulaştığını anlayabilirsiniz.

Eğer takipten bırakmak / unfollow etmek istediğiniz varsa bu konuda oldukça kolaylık sağlayan Iconosquare (eski adıyla Statigram) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Iconosquare ile sizi kimlerin takip etmediğini görebilir ve bunların arasından istediklerinizi unfollow edebilirsiniz. Eğer takip ettiğiniz hesapların sayısı çok ise Iconosquare bu bağlamda size yardımcı olabilir.

Instagram’da takip etmenin bir de periyodik olarak limitleri var. Resmi olarak açıklanan rakamlar olmamakla birlikte Instagram’da 1 saatte en fazla 160 kişinin takip edilebildiği (ve unfollow edilebildiği) belirtiliyor. Bazı kullanıcılar da bu sayının doğru olmadığını ve Instagram’ın bu eşiği 10 dakika arayla maksimum 49 takip (ve unfollow) olarak ayarladığını belirtiyor. Ancak sayıların herhangi bir resmiyetinin olmadığını, bunların sadece kullanıcıların tecrübeleri üzerine belirtilmiş sayılar olduğunu söylemekte fayda var. Zaten limiti aştığınız zaman, agresif takip etme hareketinizden dolayı Instagram tarafından bir uyarı mesajı alırsınız. Resmi olarak belirtilen tek sayı ise yukarıda da belirttiğimiz gibi maksimum toplam takip etme limiti olan 7500.

Takipçi sayısı konusunda bir limit olmadığını da belirtelim.

Beğeni limiti

Instagram’da fotoğrafları & videoları beğenmenin de bir limiti var. Buna göre 1 saat içerisinde maksimum 350 gönderiyi beğenebilirsiniz. Eğer aktif bir kullanıcı değilseniz (ya da bot sistemler kullanmıyorsanız), bu sayı sizin için zaten ulaşılması zor bir sayı olacaktır. Ancak 1 saat içerisinde yüzlerce beğeni yapıyorsanız, o zaman 350 sınırını aşmamak için dikkatli olmalısınız. Çünkü sınırı aşarsanız hesabınız Instagram tarafından kilitlenir.

Hashtag limiti

Instagram’da gönderileri kategorize etmek ve daha fazla kişinin ulaşmasını sağlamak amacıyla kullanılan hastagler’in de bir sınırı var. Bir gönderi açıklamasına en fazla 30 hashtag yazabilirsiniz. Eğer 30’dan fazla yazarsanız gönderiyi paylaşırken bir hata alırsınız. Ancak Instagram Etkileşiminizi %182 Oranında Nasıl Arttırırsınız? başlıklı yazımızda da belirttiğimiz gibi, istatistikler 6’dan fazla hashtag kullanımının etkileşimi düşüreceğini söylüyor. O yüzden paylaşımlarınızda maksimum 5 hashtag kullanmanızı tavsiye ederiz.

Karakter limiti

Instagramda belirli alanlarda karakter sınırlaması da vardır. Örneğin kullanıcı adlarında bu limit maksimum 30 karakterdir. Ayrıca kullanıcı adında sadece harf, rakam, alt çizgi (_) veya nokta (nokta başta, sonda veya peş peşe olmamalı) kullanabilirsiniz.

Instagram biyografi alanında maksimum 150 karakter kullanılabilir.

Gönderi açıklaması ve yorumlarda yazılabilecek maksimum karakter sayısı ise 2200‘dür. Ancak yoruma yazılan 240’dan fazla karakter, […] sembolü ile kesilir ve “Yorumun tümünü gör” seçeneği ile tamamı görülebilir.

Paylaşım limiti

Instagram’da herhangi bir paylaşım sınırı yoktur. İstediğiz kadar paylaşım yapabilirsiniz. Ancak silme işlemini peş peşe yaparsanız hata alabilirsiniz. Burada da resmi rakamlar mevcut olmasa da bazı kullanıcılar seri şekilde silme işlemi yaparken hata aldıklarını ancak bir müddet sonra her şeyin normale döndüğünü belirtiyor. Dolayısıyla paylaşım veya silme işlemlerinde herhangi bir limit bulunmuyor.