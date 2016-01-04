Sosyal Medya Görsel Boyutları 2016 (İNFOGRAFİK)

Bildiğiniz üzere her sene birçok sosyal medya platformunda çeşitli arayüz tasarımı değişikliğine gidiliyor. Uygulanan bu değişikliklerden en çok etkilenenler ise genellikle markalar oluyor. Zira profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı gibi kısımlarda yapılan değişiklikler, markaların online itibarı için oldukça önem arz ediyor.

Bu sebeple markalar ve bireysel sosyal medya kullanıcıları ideal görsel boyutları için çeşitli arayışlara giriyor. Sosyal medya platformlarında hangi ölçüler baz alınırsa, paylaşılan fotoğraflar daha net çıkar? Görseller hangi boyutlarda hazırlanırsa platform üzerinde daha iyi görünür? Kapak fotoğrafları kaç piksel olmalı? Profil fotoğrafları hangi ölçü oranına göre hazırlanmalı? Bunlara benzer diğer sorular da bu arayışların beraberinde getirdiği sorulardan sadece birkaçı olarak karşımıza çıkıyor.

Peki 2016 yılı için geçerli olan ideal sosyal medya görsel boyutları neler? Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, Instagram ve YouTube platformlarını ele alarak oluşturduğumuz infografikte, bu platformlara ait ideal (önerilen) görsel boyutlarını bulabilirsiniz.

Ölçülerde herhangi bir değişiklik olduğunda bu infografik de yenilenecektir. Dolayısıyla bu infografik üzerinden sürekli olarak güncel sosyal medya görsel boyutlarına ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medya Görsel Boyutları 2016

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