Sosyal Medya Görsel Boyutları 2016 (İNFOGRAFİK)

Yazar: Barış Mancar -

Bildiğiniz üzere her sene birçok sosyal medya platformunda çeşitli arayüz tasarımı değişikliğine gidiliyor. Uygulanan bu değişikliklerden en çok etkilenenler ise genellikle markalar oluyor. Zira profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı gibi kısımlarda yapılan değişiklikler, markaların online itibarı için oldukça önem arz ediyor.

Bu sebeple markalar ve bireysel sosyal medya kullanıcıları ideal görsel boyutları için çeşitli arayışlara giriyor. Sosyal medya platformlarında hangi ölçüler baz alınırsa, paylaşılan fotoğraflar daha net çıkar? Görseller hangi boyutlarda hazırlanırsa platform üzerinde daha iyi görünür? Kapak fotoğrafları kaç piksel olmalı? Profil fotoğrafları hangi ölçü oranına göre hazırlanmalı? Bunlara benzer diğer sorular da bu arayışların beraberinde getirdiği sorulardan sadece birkaçı olarak karşımıza çıkıyor.

Peki 2016 yılı için geçerli olan ideal sosyal medya görsel boyutları neler? Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, Instagram ve YouTube platformlarını ele alarak oluşturduğumuz infografikte, bu platformlara ait ideal (önerilen) görsel boyutlarını bulabilirsiniz.

Ölçülerde herhangi bir değişiklik olduğunda bu infografik de yenilenecektir. Dolayısıyla bu infografik üzerinden sürekli olarak güncel sosyal medya görsel boyutlarına ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medya Görsel Boyutları 2016

İnfografiğin büyük hali için üzerine tıklayın.

2016 Sosyal Medya Görsel Boyutları (İnfografik: WebMasto)
2016 Sosyal Medya Görsel Boyutları (İnfografik: WebMasto)

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  • Berkeley

    Zaten inanılmaz infografikler hazırlıyorsunuz, bu basit ölçülerin bile infografik yapılması çok faydalı. Teşekkürler

    • Beğendiğinize sevindik, biz de teşekkür ederiz :)

  • yok

    Paylaşım için teşekkürler bende çok beğendim. Emeğinize sağlık Barış bey
    Paykasa

  • çok iyi olmus

  • Barış Bey

    Keşke Tumblr içinde ölçüleri belirtseydiniz. Onun haricinde oldukça faydalı bir makale çok kez faydalanıyorum. İnşallah tumblr içinde ölçü ebatlarını eklersiniz teşekkürler.

  • Emrah Karacaoğlu

    Emeğe Saygı teşekkürler.

  • Mükemmel bir paylaşım