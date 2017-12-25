Popüler aksiyon kamerası GoPro ile çekilen 2017’nin en iyi videolarına göz atın.

Özellikle extreme sporlar ile ilgilenen kişilerin vazgeçilmezi haline gelen popüler aksiyon kamerası markası GoPro, yeni modelleriyle de birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Dayanıklılığı ve yüksek görüntü kalitesi ile ön plana çıkan bu modellerle de yıl boyunca birbirinden güzel görüntüler yakalandı.

GoPro ise her yıl sonunda yaptığı gibi, 2017 için de bir video hazırladı. Yıl boyunca kameraya alınan heyecan dolu anları özetleyen GoPro, 2017’nin en iyi videolarını paylaştı.

İşte heyecan dolu anlar ile 2017’nin en iyi GoPro videoları…

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