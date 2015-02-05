Facebook’un Pek Bilinmeyen 5 Özelliği ve İpuçları

Yazar:
Barış Mancar
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Facebook

Facebook’ta pek fazla bilinmeyen ve oldukça işinize yarayacak bu 5 gizli özelliğe ve işinize yarayacak diğer faydalı ipuçlarına bir göz atın.

Toplamda 1.3 milyardan fazla kullanıcısıyla sosyal medya sektöründe adeta devleşen Facebook, zaman içerisinde sürekli kendini yenilemeye devam etmektedir. Arayüz tasarımından reklam sistemine, gizlilik ayarlarından yeni uygulamalara kadar platformda yapılan bu değişiklikleri an be an takip etmek hayli zordur. Dolayısıyla yapılan bu değişiklikler esnasında gözünüzden kaçan bazı Facebook özellikleri ve ayarları olabilir. İşte bu özelliklerden bazıları ve işinize yarayacak diğer ipuçları…

1. Arkadaşınıza gönderdiğiniz ilk mesajı bulun

Facebook Mesajları
Facebook Mesajları

Facebook’ta çok fazla mesajlaştığınız bir arkadaşınız olduğunu varsayalım; bu arkadaşınıza gönderdiğiniz ilk mesajı nasıl bulurdunuz? Cevabınız muhtemelen ilk mesaja ulaşana kadar mesaj panelini scroll etmek (kaydırmak) olacaktır. Mesaj sayısı ne kadar çoksa ilk mesajı bulmak için harcadığınız zaman da haliyle o kadar çok olacaktır. Alternatif olarak; Facebook Genel Hesap Ayarları sayfası üzerinden Facebook verilerinizin kopyasını indirip, indirdiğiniz dosyadan ilk mesajı bulabilirsiniz. Ancak bu seçenek de sizin çok fazla zaman kaybetmenize sebep olacaktır. Bu iki seçeneğin yerine ufak bir ipucu ile bu işlemi çok kısa bir sürede yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

  1. Bilgisayarınızdan https://m.facebook.com/messages/ adresine gidin (Bu adres Facebook’un mobil adresidir ve bağlantı yapısının normalden farklı olması bu konuda size avantaj sağlayacaktır).
  2. Bir arkadaşınızla gerçekleştirdiğiniz mesaja tıklayın.
  3. Daha Eski Mesajları Gör seçeneğine sağ tıklayın ve bağlantıyı yeni pencerede açın.
  4. Açılan pencerenin adresinde (URL’de) “&start=7” yazan yeri arayıp bulun. Buradaki “7” sayısı görüntülenen mesajların indeks sayısını göstermektedir. Mesajlarınız sondan başa doğru 1, 2, 3.. şeklinde sıralanır. Siz bu sayıyı arkadaşınıza gönderdiğiniz toplam mesaj sayısı ile eşleştireceksiniz.
  5. Toplam mesaj sayısının kaç olduğunu öğrenmek için yine bilgisayarınızdan https://www.facebook.com/messages/ adresine gidin ve o arkadaşınızla gerçekleştirdiğiniz mesajlaşma alanına tıklayın. Sayfayı biraz yukarı doğru kaydırın ve Daha Eski Mesajları Gör (veya Daha Eski Mesajlar Yükleniyor) yazan yerin sağ tarafındaki sayıyı kopyalayın veya aklınızda tutun (otomatik olarak yüklese dahi sayı görünmektedir).
  6. Dördüncü adımdaki URL’de yer alan “7” sayısının yerine kopyaladığınız sayıyı yapıştırın ve Enter’a basın. Açılan sayfa sizi ilk mesajlara götürecektir.

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2. Facebook’ta “görüldü” (seen) ve “yazıyor” (typing) ibarelerini kaldırın

Facebook Görüldü (Seen)
Facebook Görüldü (Seen)

Facebook’un en sevilmeyen özelliklerden biri de şüphesiz ki mesajlardaki “görüldü” ibaresidir. Facebook üzerinden bu ibareyi kaldırmak ne yazık ki mümkün değildir. Ancak üçüncü parti uygulamalarla bu “görüldü” ibaresini kaldırmak pek de mümkün. Sadece bilgisayarlar üzerinden yapılabilecek olan bu işlem için birçok farklı uygulama bulunuyor. Bunlardan birincisi sadece Chrome’da çalışan Facebook Unseen App; ikincisi Chrome, Firefox ve Internet Explorer üzerinden kullanabileceğiniz Crossrider Chat Undetected; üçüncüsü ise bir Chrome eklentisi olan Facebook Seen and Typing Blocker. İlk iki uygulamayı kullanarak “görüldü” (seen) ibaresini; son eklenti ile de hem “görüldü” hem de “yazıyor” (typing) ibarelerini ortadan kaldırabilirsiniz.

UYARI: Bu tarz uygulamaları kullanırken Facebook Hizmet Koşulları‘nda yer alan aşağıdaki maddeyi de unutmamanız gerekir;

[quote_box_center]Facebook’un düzgün bir şekilde çalışmasını engelleyecek, kapasitesini zorlayacak, yavaşlatacak ya da görünümü olumsuz etkileyecek hizmet engelleme saldırısı (DoS) veya sayfa oluşturma işlevine ya da diğer Facebook işlevlerine müdahale etmek gibi eylemlerde bulunmayacaksınız.[/quote_box_center]

3. Fotoğraflarınızın gizliliğini kontrol altına alın

Facebook Gizliliği
Facebook Gizliliği

İlk olarak yapmanız gereken Facebook profilinizin başkalarının gözünden nasıl göründüğüdür. Buradaki sayfadan yardım alarak profilinizin dışardan nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Ancak; bir arkadaşınızın fotoğraflarıyla ilgili arama yaptığınızda; (fotoğraflar gizli olarak ayarlanmış olsa bile) kendi etiketlenmiş olduğunuz fotoğrafları görebiliyorsunuz. Bu durum, o arkadaşınızın fotoğrafında etiketlenen diğer kişilerin, fotoğrafları Herkese Açık, Arkadaşlar veya Arkadaşlarımın Arkadaşları olarak ayarlamasından kaynaklanıyor. Bu grupların herhangi birisinde siz de dahil olmuş olabilirsiniz.

Bu duruma hakim olabilmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz;

  1. Facebook Hareketler Dökümü‘ne gidin (sağ üst köşedeki üçgen ikona tıklayarak açılan menüden).
  2. Açılan sayfanın sol tarafındaki alandan sırasıyla Fotoğraflar ve Etiketlendiğin Fotoğraflar seçeneklerine tıklayın.
  3. Üst taraftaki Paylaşılanlar kısmında Tümünü Gör, Herkese Açık, Arkadaşlar ve Arkadaşlarımın Arkadaşları seçeneklerine göz atarak etiketlendiğiniz fotoğrafların gizliliğini kontrol edebilirsiniz.

Eğer herkesin görmesini istemediğiniz bir fotoğrafta etiketlendiyseniz; fotoğrafı yükleyen kişiden fotoğraf gizliliğini değiştirmesini isteyebilir; veya etiketi kendiniz kaldırarak fotoğrafın sizinle olan ilişkisini kesebilirsiniz.

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4. Arkadaş olmadığınız kişilerden gelen mesajları kontrol edin

Facebook Mesajları
Facebook Mesajları

Birçok kişinin çok fazla farketmediği bir diğer unsur da; Facebook’ta arkadaş olmadığınız kişilerin size attığı mesajları gözden kaçırmış olmaktır. Zira eğer arkadaş değilseniz, size gönderilen mesajlar gelen mesajlar kısmında görünmez ve ayrı bir klasörde tutulur. Bu mesajları okuyabilmek için, Mesajlar sayfasına gittikten sonra sol üst tarafta yer alan Diğer seçeneğine tıklayabilirsiniz (veya doğrudan buradaki sayfaya gidebilirsiniz).

5. Facebook Messenger’da “son görülme” (last active) ibaresini kaldırın

Facebook Son Görülme (Last Active)
Facebook Son Görülme (Last Active)

Facebook’un sevilmeyen bir diğer özelliği de Messenger uygulamasındaki “son görülme” (last active) saatinin yer aldığı kısımdır. Ancak ne yazık ki ne Facebook üzerinden, ne de 3. parti uygulamalarla bu ibareyi kaldırmak mümkün değil. “Son görülme” ibaresini kaldırabilmek için yapmanız gereken tek şey Messenger uygulamasını telefondan kaldırıp, Facebook’u bilgisayar veya mobil tarayıcı üzerinden kullanmak.

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  • mahmut

    facebook mesenger ilgili şöyle bir sorum olacak. Şu an aktif ya da şu kadar dakika önce aktifti ibareleri var. mesenger uygulamasını açmadan tlf nun internet bağlantısı açılıp kapanmayla uygulama bizi aktif yapar mı mesengerde. yoksa biz uygulamayı açtığımızda mı akitif oluyor. bu konuyla ilgili bilgi verirseniz seviniirim.

    • Merhabalar,

      Cihazınızdaki Messenger uygulamasını ister açın ister açmayın, internet bağlantınız olduğu sürece sohbet ekranında aktif olarak (yeşil nokta simgesi ile) gözükürsünüz.

      Yani cihazınızda hem internet bağlantısı açık, hem de Messenger uygulaması yüklüyse (açmanıza gerek yok), aktif olarak görünürsünüz. İnternet bağlantısını kapattığınız zaman ise sohbet alanında isminizin yanında cep telefonu simgesi ve en son kaç dakika önce aktif olduğunuz gözükür.

      • mahmut

        teşekkürler

  • zeq.

    Facebook ile ilgili şöyle bir sorum olacak bilgisayardan giriyorum hesabıma başka birinin en son ne zaman aktif olduğunu nasıl görebilirim sağ taraftaki online kişiler yerinde

    • Merhabalar,

      Sohbet alanındaki kişi isimlerin sağ tarafında yeşil nokta var ise zaten o kişiler onlinedır (veya mobil cihazlar üzerinden aktiftir). Eğer yeşil nokta yok ise mobil cihaz simgesi ile birlikte en son ne zaman aktif oldukları gözükür.

  • Oktay Selek

    merhaba telefondan messengeri sildim bilgisayardan sohbet kapalı iken facebooka girdim arkadaşımın facesinden en son ne zaman aktif olduğuma baktım 1 dk önce yazıyodu ne zaman girdiğim belli olmasın bunu nasıl engelleyebilirim ?

    • Merhabalar,

      Kendi profilinize arkadaşınızın telefonundan mı baktınız yoksa yine bilgisayardan mı? Normalde mobil olmadığı sürece gözükmemesi gerekir, o nedenle soruyorum.

  • Büşra Hüseyin Cakmak

    Mesengerden arkadasimin bana mesaj atmasini engelledim ama engeli kaldirmak istiyorum nasil yapicam acil yardimci olursaniz sevinirim ??

  • Fuad

    Merhabalar.Ben facebook messeneger uzerinden arkadasim olan birinin mesajlarini engelledim ama kaldiramiyorum.her turlu paylasimi gorebiliyorum ama ikimizde birbirimize mesaj atamiyoruz lutfen yardimci olur musunuz? ??

  • aslannn

    benim ne facebook mobil uygulamam nede messenger uygulamam var sadece mobil tarayıcı üzerinden bağlanıyorum ama son görülme hala var bunun bir çözümü yokmu acaba??

  • G-n Aloshev

    Abiciim degini yaptim ama ilk mesaji bulamiyorum :(

  • sevilay

    telefondan sürekli yeşil yanıp aktif olmasını istiyorum ama olamıyorum yardımcı olurmusunuz..

  • devran

    ya arkadaşlar benim arkadaş oldugun arkadaşım facesinde toplam 7 arkadaş görünüyor ama ben 5 atanesini görebiliyorum diger 2 taneyi göreniyorum sebebi ne olabilir sizce bilgisi olan varsa lütfen paylaşsın

    • Merhabalar,

      O göremediğiniz iki kişi, gizlilik ayarlarından profilini aranmaya veya görüntülenmeye kapatmış olabilir. Bu nedenle göremiyor olabilirsiniz.

      • zeynep

        Barış bey selamlar.Ben bu yanıtımızda şunu doğru anladım sanırım .Ben faceye girdiğimde arkadaşım görünürken birden yok oluyor, aradan bir süre sonra bakıyorum gene aynı şekilde yok oluyor benide ayarlardan görünmeye kapatmış onu görmeyeyim diye doğrumu acaba.Saygılar

  • ismail

    merhaba facebook ile ilgili bir sorum olucak bilgisayar chrome dan giriyorum ve sohbet sekmem herkese kapalı ama buna rağmen online olduğumda diğer kullanıcılarda yeşil yuvarlak çıkmıyor ama 1dk önce aktifti yazıyor. özellikle messenger uygulamasında bunun gözükmesini istemiyorum. yazıda son görülmeyi kapatmak için pc den girin yazıyor ama pcden girince de böyle bi sorun yaşıyorum. nasıl messenger uygulamasından ya da diğer platformlardan girince hesabımın en son nezaman aktif olduğunu göstertmem. teşekkür ederim

  • CuM@

    İyi

  • rafet

    Merhaba ben Facebook ve messenger uygulaması kullanıyorum ve surekli şuan aktif yaziyor ama arkadaşlarımın hepsinde kullanmadıkları surede kaç dakika önce oldukları yazıyor buna nasıl bi çözüm uygulayabiliriz

    • Merhabalar,

      Messenger yüklü olan cihazınızda internet bağlantısı kesilmediği ve senkronizasyon kapatılmadığı sürece aktif olarak gözükürsünüz.

  • Beyza

    Facebookta arkadas olmadığın birine mesaj attığında facebookta bağlantınız yok diyor ama mesajlarının üstüne tıkladığında görüldü diyor acaba gerçekten görülüyormudur

  • Beyza

    X kişisi ile facebookta bağlantınız yok ne demek

  • Beyza

    Kaç gündür mesajıma cevap yazmadınız

  • dilan

    merhaba ben arkadaşımın en son ne zaman girdiğini göremiyorum mesela eskiden 2 saat önce aktifti yazısı çıkıyordu ama bi kaç gündür mesajlarıma cevap vermiyor bende en son ne zaman girdiğini göremiyorum engel atmamış hala arkadaş lisetemde var ama neden son görülmesi gözükmüyor

  • Yabancı

    Merhaba, bir sorum olacak.

    Facebook messangerımda, tanımadıgım 2 kişi var. Üzerine basınca, sohbet alanında, telefon rehberinizde kayıtlı yazıyor ama öyle 2 kişi kayıtlı değil. Ne demek oluyor acaba bu?

  • Mehmet Kara

    Barış bey, arkadaşıma Messenger den mesaj atıyorum. Fakat gönderildi ibaresi çıkıyor. Teslim edildi anlamına gelen yuvarlak kutucuk mavi olmuyor. Neden olur bu. Daha önce olmuyordu böyle. Sadece o arkadaşta böyle. Mesaj teslim edildiği anlaşılmasın diye bir eklentimi kurmuş olabilir telefonuna. Kendi mesajı görüyor ama o an cevap yazmamak için böyle bir uygulama varmıdır.
    Teşekkürler..

  • Naz

    Merhabalar ben facebook hesabimi sildim arkadaslarmla sohbetin onun hesabinda gurulecekmi?

  • Ryuzaki9

    Sağ tarafta yazı yok (Daha eski mesajları görde)