Facebook’un Pek Bilinmeyen 5 Özelliği ve İpuçları

Facebook’ta pek fazla bilinmeyen ve oldukça işinize yarayacak bu 5 gizli özelliğe ve işinize yarayacak diğer faydalı ipuçlarına bir göz atın.

Toplamda 1.3 milyardan fazla kullanıcısıyla sosyal medya sektöründe adeta devleşen Facebook, zaman içerisinde sürekli kendini yenilemeye devam etmektedir. Arayüz tasarımından reklam sistemine, gizlilik ayarlarından yeni uygulamalara kadar platformda yapılan bu değişiklikleri an be an takip etmek hayli zordur. Dolayısıyla yapılan bu değişiklikler esnasında gözünüzden kaçan bazı Facebook özellikleri ve ayarları olabilir. İşte bu özelliklerden bazıları ve işinize yarayacak diğer ipuçları…

1. Arkadaşınıza gönderdiğiniz ilk mesajı bulun

Facebook’ta çok fazla mesajlaştığınız bir arkadaşınız olduğunu varsayalım; bu arkadaşınıza gönderdiğiniz ilk mesajı nasıl bulurdunuz? Cevabınız muhtemelen ilk mesaja ulaşana kadar mesaj panelini scroll etmek (kaydırmak) olacaktır. Mesaj sayısı ne kadar çoksa ilk mesajı bulmak için harcadığınız zaman da haliyle o kadar çok olacaktır. Alternatif olarak; Facebook Genel Hesap Ayarları sayfası üzerinden Facebook verilerinizin kopyasını indirip, indirdiğiniz dosyadan ilk mesajı bulabilirsiniz. Ancak bu seçenek de sizin çok fazla zaman kaybetmenize sebep olacaktır. Bu iki seçeneğin yerine ufak bir ipucu ile bu işlemi çok kısa bir sürede yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

Bilgisayarınızdan https://m.facebook.com/messages/ adresine gidin (Bu adres Facebook’un mobil adresidir ve bağlantı yapısının normalden farklı olması bu konuda size avantaj sağlayacaktır). Bir arkadaşınızla gerçekleştirdiğiniz mesaja tıklayın. Daha Eski Mesajları Gör seçeneğine sağ tıklayın ve bağlantıyı yeni pencerede açın. Açılan pencerenin adresinde (URL’de) “&start=7” yazan yeri arayıp bulun. Buradaki “7” sayısı görüntülenen mesajların indeks sayısını göstermektedir. Mesajlarınız sondan başa doğru 1, 2, 3.. şeklinde sıralanır. Siz bu sayıyı arkadaşınıza gönderdiğiniz toplam mesaj sayısı ile eşleştireceksiniz. Toplam mesaj sayısının kaç olduğunu öğrenmek için yine bilgisayarınızdan https://www.facebook.com/messages/ adresine gidin ve o arkadaşınızla gerçekleştirdiğiniz mesajlaşma alanına tıklayın. Sayfayı biraz yukarı doğru kaydırın ve Daha Eski Mesajları Gör (veya Daha Eski Mesajlar Yükleniyor) yazan yerin sağ tarafındaki sayıyı kopyalayın veya aklınızda tutun (otomatik olarak yüklese dahi sayı görünmektedir). Dördüncü adımdaki URL’de yer alan “7” sayısının yerine kopyaladığınız sayıyı yapıştırın ve Enter’a basın. Açılan sayfa sizi ilk mesajlara götürecektir.

2. Facebook’ta “görüldü” (seen) ve “yazıyor” (typing) ibarelerini kaldırın

Facebook’un en sevilmeyen özelliklerden biri de şüphesiz ki mesajlardaki “görüldü” ibaresidir. Facebook üzerinden bu ibareyi kaldırmak ne yazık ki mümkün değildir. Ancak üçüncü parti uygulamalarla bu “görüldü” ibaresini kaldırmak pek de mümkün. Sadece bilgisayarlar üzerinden yapılabilecek olan bu işlem için birçok farklı uygulama bulunuyor. Bunlardan birincisi sadece Chrome’da çalışan Facebook Unseen App; ikincisi Chrome, Firefox ve Internet Explorer üzerinden kullanabileceğiniz Crossrider Chat Undetected; üçüncüsü ise bir Chrome eklentisi olan Facebook Seen and Typing Blocker . İlk iki uygulamayı kullanarak “görüldü” (seen) ibaresini; son eklenti ile de hem “görüldü” hem de “yazıyor” (typing) ibarelerini ortadan kaldırabilirsiniz.

UYARI: Bu tarz uygulamaları kullanırken Facebook Hizmet Koşulları‘nda yer alan aşağıdaki maddeyi de unutmamanız gerekir;

[quote_box_center]Facebook’un düzgün bir şekilde çalışmasını engelleyecek, kapasitesini zorlayacak, yavaşlatacak ya da görünümü olumsuz etkileyecek hizmet engelleme saldırısı (DoS) veya sayfa oluşturma işlevine ya da diğer Facebook işlevlerine müdahale etmek gibi eylemlerde bulunmayacaksınız.[/quote_box_center]

3. Fotoğraflarınızın gizliliğini kontrol altına alın

İlk olarak yapmanız gereken Facebook profilinizin başkalarının gözünden nasıl göründüğüdür. Buradaki sayfadan yardım alarak profilinizin dışardan nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Ancak; bir arkadaşınızın fotoğraflarıyla ilgili arama yaptığınızda; (fotoğraflar gizli olarak ayarlanmış olsa bile) kendi etiketlenmiş olduğunuz fotoğrafları görebiliyorsunuz. Bu durum, o arkadaşınızın fotoğrafında etiketlenen diğer kişilerin, fotoğrafları Herkese Açık, Arkadaşlar veya Arkadaşlarımın Arkadaşları olarak ayarlamasından kaynaklanıyor. Bu grupların herhangi birisinde siz de dahil olmuş olabilirsiniz.

Bu duruma hakim olabilmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz;

Facebook Hareketler Dökümü‘ne gidin (sağ üst köşedeki üçgen ikona tıklayarak açılan menüden). Açılan sayfanın sol tarafındaki alandan sırasıyla Fotoğraflar ve Etiketlendiğin Fotoğraflar seçeneklerine tıklayın. Üst taraftaki Paylaşılanlar kısmında Tümünü Gör, Herkese Açık, Arkadaşlar ve Arkadaşlarımın Arkadaşları seçeneklerine göz atarak etiketlendiğiniz fotoğrafların gizliliğini kontrol edebilirsiniz.

Eğer herkesin görmesini istemediğiniz bir fotoğrafta etiketlendiyseniz; fotoğrafı yükleyen kişiden fotoğraf gizliliğini değiştirmesini isteyebilir; veya etiketi kendiniz kaldırarak fotoğrafın sizinle olan ilişkisini kesebilirsiniz.

4. Arkadaş olmadığınız kişilerden gelen mesajları kontrol edin

Birçok kişinin çok fazla farketmediği bir diğer unsur da; Facebook’ta arkadaş olmadığınız kişilerin size attığı mesajları gözden kaçırmış olmaktır. Zira eğer arkadaş değilseniz, size gönderilen mesajlar gelen mesajlar kısmında görünmez ve ayrı bir klasörde tutulur. Bu mesajları okuyabilmek için, Mesajlar sayfasına gittikten sonra sol üst tarafta yer alan Diğer seçeneğine tıklayabilirsiniz (veya doğrudan buradaki sayfaya gidebilirsiniz).

5. Facebook Messenger’da “son görülme” (last active) ibaresini kaldırın

Facebook’un sevilmeyen bir diğer özelliği de Messenger uygulamasındaki “son görülme” (last active) saatinin yer aldığı kısımdır. Ancak ne yazık ki ne Facebook üzerinden, ne de 3. parti uygulamalarla bu ibareyi kaldırmak mümkün değil. “Son görülme” ibaresini kaldırabilmek için yapmanız gereken tek şey Messenger uygulamasını telefondan kaldırıp, Facebook’u bilgisayar veya mobil tarayıcı üzerinden kullanmak.

