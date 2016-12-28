Medium Türkçe 2016’nın En İyilerini Açıkladı

Popüler içerik platformu Medium’da 2016’nın en çok okunan Türkçe yazıları, yazarları ve yayınları belirlendi.
Geçtiğimiz günlerde popüler içerik platformu Medium’da 2016’nın en çok okunan yazıları listesini sizlerle paylaşmıştık. Dünya genelini kapsayan bu yazıların ardından şimdi de Türkçe yayınlar için 2016’nın EN’leri paylaşıldı.
AYRICA BKZ: 2016’nın EN’leri
Medium Türkçe ekibi tarafından hazırlanan listelerde, 2016’nın en çok okunan Türkçe yazarları, Türkçe yazıları ve Türkçe yayınları yer alıyor.
2016’da en çok okunan Türkçe yazılar
- 22 Ağustos Gecesi Yaşanan Uykusuzluk – sciencezgi
- İstiklal Caddesi’nde Topyekün Değişim – 140journos
- 15 Temmuz’da Ne Oldu, Ne Oluyor, Ne Olacak? – Helmuth Von Moltke
- Pelikan Derneği: Berat Albayrak, Ahmet Davutoğlu’nu neden devirdi? – efe kerem sozeri
- Tazedirekt’e ne oldu? – Umut Gökbayrak
- Türkiye’den Amerika’ya Kesin Dönüş (Türkiye Tecrübelerim) – Yuri Korolyov
- Turkcell verilerimi zaten kullanıyordu, şimdi de en çirkin şekilde satıyor! Nasıl mı? – Fatih Güner
- Hayatını Kazanamamış İnsanların Memleketi: Göktürk – Fatih Güner
- Neden Bodrum’a taşındım ve neden daha kaliteli bir hayata ihtiyacım var? – Fatih Güner
- Herkes sıçıp batırmanızı istiyor – Serkan Mutlu
- Hiç bilmeyenler için 9 Ekim 2016 Github’ın kapatılması olayı – Midori Kocak
- “Edelkrone” Hikayesi ve Kadir Köymen – Koray Tekin
- Amerika’da Çalışma İzni – Rıza Selçuk Saydam
- KOSGEB Gerçekten 50 Bin TL Hibe Veriyor mu? – Basar Kaya
- Yurt Dışında Yaşamak Üzerine… Bile Bile Lades! – mehmet doğan
- Dijital pazarlama Türkiye’ye muz kabuğunda mı geldi? – Selin Naz Aktaş
- Dubai — Gecikmiş bir yazı – Güney Köse
- 50 Milyon Ziyaretçili Web Sitesini Nasıl Sıfırdan Yazdık? – Kemal Ogün Işık
- Osman Gazi Köprüsü Bize Ne Kazandıracak? – Celil Bozkurt
- Donald Trump ile Amerikan Siyasetine Giriş – ImmanuelTolstoyevski
2016’da en çok okunan yazarlar (Türkçe)
- 140journos
- Uzay Kalemdar
- Helmuth Von Moltke
- Fatih Güner
- ImmanuelTolstoyevski
- mehmet doğan
- Ahmet Özkale
- Umut Gökbayrak
- Yuri Korolyov
- Tommy
- Gürcan Öztürk
- Tevfik Uyar
- Emre Ergin
- Yusuf Yıldız
- Cem ARGUN
- Midori Kocak
- Serkan Mutlu
- Rıza Selçuk Saydam
- Ekim Nazım Kaya
- Basar Kaya
- Koray Tekin
- Fatma Yılmaz Danoesubroto
- Damla T
- Selin Naz Aktaş
- Duygu Aktan
- Begüm Öztan
- İbrahim Sarbay
- Efe Aydal
- skocax
- Olcayto Cengiz
- Bastet
- sciencezgi
- Kansersiz Yaşam Derneği
- Ömer Serdar ÖREN
- göksel şirin
2016’da en çok okunan Türkçe yayınlar
- Medium Türkçe
- 140journos Haberleri
- Helmuth Von Moltke
- Versiyon 2
- Ekim Nazım Kaya
- Fadime’nin Günlüğü
- Hürriyet Labs
- Adem.md
- Hana Kamer
- Z Raporu
- Raftan (Roman)
- Liberbird Türkçe
- Mesgul Sinyali
- Masa Lambası
- SHERPA Notebook
- Ayasofya
- hmm.
- Userspots
- 180 gun ve ben
- Gazete Solfasol
- Bir Tutam Girişim
- Çağdaş, Özgün, Yaratıcı ve Türkçe
- BekirArslan.blog
- Hype Over Advertising
- 405 Blog
- Doktrin Dergi
- Beyaz Yaka Kitap Kulübü
- WebMagazin Co
- 140 Journos Editörlerinden
- UX Notları
- IAMNOTBASIC Hikayesi
- Cloud and Servers
- Pisano Mutlu Müşteriler
- Bulut Yazılım A.Ş.
- [noavasblog]
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