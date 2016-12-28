Medium Türkçe 2016’nın En İyilerini Açıkladı

Popüler içerik platformu Medium’da 2016’nın en çok okunan Türkçe yazıları, yazarları ve yayınları belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde popüler içerik platformu Medium’da 2016’nın en çok okunan yazıları listesini sizlerle paylaşmıştık. Dünya genelini kapsayan bu yazıların ardından şimdi de Türkçe yayınlar için 2016’nın EN’leri paylaşıldı.

AYRICA BKZ: 2016’nın EN’leri

Medium Türkçe ekibi tarafından hazırlanan listelerde, 2016’nın en çok okunan Türkçe yazarları, Türkçe yazıları ve Türkçe yayınları yer alıyor.

2016’da en çok okunan Türkçe yazılar

2016’da en çok okunan yazarlar (Türkçe)

2016’da en çok okunan Türkçe yayınlar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: